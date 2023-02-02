В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
35 минут назад

Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей

Lenta.ru

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась работой популярного маркетплейса Ozon. На эту тему она высказалась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Знаменитость рассказала, что по совету знакомых и подписчиков приобрела на сайте ретейлера статуэтку испанского бренда Lladro за 125 тысяч рублей. По словам телезвезды, курьеры доставили посылку плохо упакованной, из-за чего декор разбился при транспортировке. На размещенных кадрах она продемонстрировала испорченный товар.

«Сказать, что я в шоке, это вообще не сказать ничего. Прошу представителей Ozon связаться со мной!» — обвинила Бородина руководство Ozon в халатности.

Блогерша добавила, что изначально сомневалась, стоит ли заказывать хрупкую вещь на маркетплейсе, и хотела приобрести ее через баеров в Испании.

Представители Ozon, в свою очередь, прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Мы сожалеем, что Ксении приехал поврежденный товар. Мы оперативно связались по поводу ее заказа, принесли извинения и вернули средства за покупку. Курьер уже сегодня заберет разбитую статуэтку по оформленному возврату», — говорится в заявлении пресс-службы.

В ноябре 2022 года Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми.

«На тему внешности меня сложно сломать мнением. Я вижу каждый день себя в зеркале, и если что не так — я сама это увижу!» — заявила она.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители