Гурцкая рассказала о знакомстве с Пугачевой

Певица Диана Гурцкая рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой , которое произошло несколько лет назад. Ее слова цитирует The Voice.

По словам Гурцкой, она была в Израиле с братом, и он предложил подойти к Примадонне и познакомиться. Однако Пугачева сама заметила артистку, и между ними завязался разговор.