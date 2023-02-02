Гурцкая рассказала о знакомстве с Пугачевой

Певица Диана Гурцкая рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой, которое произошло несколько лет назад. Ее слова цитирует The Voice.
По словам Гурцкой, она была в Израиле с братом, и он предложил подойти к Примадонне и познакомиться. Однако Пугачева сама заметила артистку, и между ними завязался разговор.
«Роберт, мой брат, сказал, что я не хотела никого беспокоить. И она произнесла такие слова: «А ты часто меня беспокой, ничего страшного», — вспоминает Гурцкая.
Исполнительница отметила, что осталась под впечатлением от любезности Пугачевой.