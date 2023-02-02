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31 минуту назад

Диана Гурцкая рассказала, как познакомилась с Пугачевой в Израиле

Газета.Ru

Певица Диана Гурцкая рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой, которое произошло несколько лет назад. Ее слова цитирует The Voice.

Гурцкая рассказала о знакомстве с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Гурцкой, она была в Израиле с братом, и он предложил подойти к Примадонне и познакомиться. Однако Пугачева сама заметила артистку, и между ними завязался разговор.

«Роберт, мой брат, сказал, что я не хотела никого беспокоить. И она произнесла такие слова: «А ты часто меня беспокой, ничего страшного», — вспоминает Гурцкая.

Исполнительница отметила, что осталась под впечатлением от любезности Пугачевой.

Шоу-бизнес,Диана Гурцкая,Алла Пугачева,
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