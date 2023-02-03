Певица Слава рассказала, почему решила расстаться с мужем

Певица Слава раскрыла детали расставания со своим гражданским супругом, бизнесменом Анатолием Данилицким. Информация о разрыве появилась в декабре прошлого года.
По словам телеведущей, проблема в их отношениях состояла не в гастролях, поскольку они могли часто не видеться из-за работы, однако такой расклад никогда никому не мешал.
«Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий и родной человек. А время покажет, что будет дальше», — отметила она в интервью Teleprogramma.pro.
Также Слава подчеркнула, что не собирается пиариться на личной жизни, так как певица не приемлет такое ни в какой форме. За это артистка поблагодарила родителей, которые воспитали ее максимально искренним и открытым человеком.