В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
7 минут назад

Певица Слава рассказала, почему решила расстаться с Анатолием Данилицким

Слово и Делоиещё 1

Певица Слава раскрыла детали расставания со своим гражданским супругом, бизнесменом Анатолием Данилицким. Информация о разрыве появилась в декабре прошлого года.

Певица Слава рассказала, почему решила расстаться с мужем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам телеведущей, проблема в их отношениях состояла не в гастролях, поскольку они могли часто не видеться из-за работы, однако такой расклад никогда никому не мешал.

«Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий и родной человек. А время покажет, что будет дальше», — отметила она в интервью Teleprogramma.pro.

Также Слава подчеркнула, что не собирается пиариться на личной жизни, так как певица не приемлет такое ни в какой форме. За это артистка поблагодарила родителей, которые воспитали ее максимально искренним и открытым человеком.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители