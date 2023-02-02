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1 час назад

"КП": Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Газета.Ruиещё 5

Сын актера Бориса Щербакова в разговоре с kp.ru заявил, что артиста перевели в отделение реанимации и не дают пользоваться телефоном.

"КП": Бориса Щербакова перевели в реанимацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению», — посетовал Василий Щербаков.

По словам мужчины, артист жалуется на боль в груди и слабость. Щербаков отметил, что врачи пытаются вылечить его отца, но пока не могут определиться с диагнозом.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал, что у народного артиста ОРВИ и «осложнения по кардиологии».

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