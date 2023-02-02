"КП": Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Сын актера Бориса Щербакова в разговоре с kp.ru заявил, что артиста перевели в отделение реанимации и не дают пользоваться телефоном.
«Отец все еще в кардиологическом отделении. Сейчас лежит в реанимации. Не дают телефоном пользоваться. Только вчера вечером он сам мне позвонил. Речь не бодрая, к сожалению», — посетовал Василий Щербаков.
По словам мужчины, артист жалуется на боль в груди и слабость. Щербаков отметил, что врачи пытаются вылечить его отца, но пока не могут определиться с диагнозом.
Ранее сын Бориса Щербакова рассказал, что у народного артиста ОРВИ и «осложнения по кардиологии».