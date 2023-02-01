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13 минут назад

Айза призналась, что переживает за Волочкову из-за проблем с алкоголем

Газета.Ruиещё 1

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай выразила беспокойство за состояние балерины Анастасии Волочковой. Об этом она рассказала в беседе с журналистом Олегом Пилягиным в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Айза призналась, что переживает за Волочкову из-за проблем с алкоголем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Айза заявила, что Волочкова «сильно выпивает». Она уверила, что это «не слух и не сплетня». Блогерша призналась, она переживает за состояние балерины и хочет, чтобы ей кто-то помог.

«Выпивает? А кто не выпивает?» — спросил Пилягин Айзу.

Тогда блогерша заявила, что уже давно отказалась от алкоголя.

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