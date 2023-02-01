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1 час назад

Айза намекнула, что Гуф не платит алименты

Газета.Ru

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай намекнула в Telegram-канале, что бывший муж Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не платит алименты.

Айза намекнула, что Гуф не платит алименты
Фото: aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Айза заявила, что сама может обеспечить своих детей, поэтому не планирует подавать на алименты. Она добавила, что их общий сын с рэпером Сэм уже "не маленький" и многое понимает. "Все видит и все чувствует", - подчеркнула блогерша.

Айза уверила, что ее сыновья ни в чем не нуждаются. По словам бизнесвумен, она сделает все ради их счастья, развития и образования.

"Я подарю им весь мир! И мне для этого не нужны вруны и эгоисты!" - заключила бывшая жена Гуфа.

Ранее Айза подарила 12-летнему сыну байк.

Шоу-бизнес,Гуф,
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