Айза намекнула, что Гуф не платит алименты

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай намекнула в Telegram-канале, что бывший муж Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, не платит алименты.
Айза заявила, что сама может обеспечить своих детей, поэтому не планирует подавать на алименты. Она добавила, что их общий сын с рэпером Сэм уже "не маленький" и многое понимает. "Все видит и все чувствует", - подчеркнула блогерша.
Айза уверила, что ее сыновья ни в чем не нуждаются. По словам бизнесвумен, она сделает все ради их счастья, развития и образования.
"Я подарю им весь мир! И мне для этого не нужны вруны и эгоисты!" - заключила бывшая жена Гуфа.
Ранее Айза подарила 12-летнему сыну байк.