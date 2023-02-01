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1 час назад

СМИ: Анна Asti лишилась бизнеса в РФ из-за украинского паспорта

Мария Иванова

Налоговая ликвидировала ИП певицы Анны Асти (Анна Дзюба), мотивировав это истекшим документом о праве на проживание в России. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

По данным газеты, певица остается гражданкой Украины. Муж Асти - россиянин.

В интервью Ксении Собчак в 2021 году певица рассказывала, что пока не задумывалась о смене гражданства.

«У нас с мужем брак, у меня разрешение на временное проживание есть, я вид на жительство делаю, хочу спокойно ездить к маме [на Украину], видеть ее, обнимать», - объясняла певица.

«КП» отмечает, что именно через ИП большинство российских артистов получают и легализуют свои доходы от концертов, корпоративов и рекламы.

Адвокат Андрей Алешкин заявил газете, что певица может продлить документы и после этого открыть ИП заново. Также юрист допустил, что Асти уже продлила документы, но налоговая не получила информацию об этом вовремя.

Шоу-бизнес,Видео,Андрей Алешкин,Ксения Собчак,
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