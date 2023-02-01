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12 минут назад

Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта

Газета.Ru

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника издания, налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, таким образом предпринимательскую деятельность артистки в России.

Через ИП артисты, как правило, получают и легализуют заработок от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в социальных сетях.

ФНС указала, что певица "прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации".

Налоговая служба при этом утверждает, что артистка является обладательницей гражданства Украины.

Ранее Анна Asti призналась, что хотела совершить самоубийство после расставания с бойфрендом.

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