Анна Asti лишилась российского бизнеса из-за украинского паспорта

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника издания, налоговая служба ликвидировала ИП Анна Дзюба, таким образом предпринимательскую деятельность артистки в России.

Через ИП артисты, как правило, получают и легализуют заработок от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в социальных сетях.

ФНС указала, что певица "прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации".

Налоговая служба при этом утверждает, что артистка является обладательницей гражданства Украины.