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17 минут назад

Умерла участница "Евровидения" певица и актриса Хедди Лестер

Российская Газета

29 января в родном Амстердаме умерла актриса и певица, выступавшая как Хедди Лестер. Хедди в первую очередь известна по своему участию в "Евровидении" 1977 года.

Умерла участница "Евровидения" Хедди Лестер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Хедди (полное имя - Хендрика Джорджина) родилась 18 июня 1950 года. Профессиональное образование получила в столичной Kleinkunstacademie. В 1969-м с Гертом Балке сформировала дуэт April Shower, двумя годами позже отметившийся англоязычным шлягером Railroad Song.

На "Евровидении" Хедде выступила с песней De mallemolen, написанной нидерландским певцом и хитмейкером Вимом Хокенкампом на слова Фрэнка Аффолтера, младшего брата Лестер. Композиция набрала 35 баллов, заняв двенадцатое место (из восемнадцати).

В период с 1979 по 1987 год вся троица продолжала плодотворно работать, после чего Хедде сосредоточилась на театре.

Как передает De Telegraaf, причиной смерти певицы стал рак мочевого пузыря.

Ранее сообщалось, что умер представлявший на "Евровидении" Норвегию Одд Бёрре.

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