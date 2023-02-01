Умерла участница "Евровидения" Хедди Лестер

29 января в родном Амстердаме умерла актриса и певица, выступавшая как Хедди Лестер. Хедди в первую очередь известна по своему участию в "Евровидении" 1977 года.

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Хедди (полное имя - Хендрика Джорджина) родилась 18 июня 1950 года. Профессиональное образование получила в столичной Kleinkunstacademie. В 1969-м с Гертом Балке сформировала дуэт April Shower, двумя годами позже отметившийся англоязычным шлягером Railroad Song.

На "Евровидении" Хедде выступила с песней De mallemolen, написанной нидерландским певцом и хитмейкером Вимом Хокенкампом на слова Фрэнка Аффолтера, младшего брата Лестер. Композиция набрала 35 баллов, заняв двенадцатое место (из восемнадцати).

В период с 1979 по 1987 год вся троица продолжала плодотворно работать, после чего Хедде сосредоточилась на театре.

Как передает De Telegraaf, причиной смерти певицы стал рак мочевого пузыря.