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34 минуты назад

«Ты нам нужен»: Королева эмоционально обратилась к Николаеву

Мария Иванова

Певица, бывшая жена Игоря Николаева Наташа Королева призвала композитора держаться и беречь себя, комментируя новость о его госпитализации. Свой комментарий Королева оставила на странице Николаева в соцсети.

«Ты нам нужен»: Королева эмоционально обратилась к Николаеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!!!» - написала она

31 января СМИ сообщили, что 63-летний Николаев попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Telegram-канал Mash утверждал, что у музыканта диагностировали нестабильную стенокардию и отправили на обследование в блок интенсивной терапии.

Позже Николаев заявил, что информация СМИ о его критическом состоянии «несколько преувеличена».

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо», - подчеркнул он.

Николаев выразил надежду, что сможет выступить на всех запланированных концертах.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Игорь Николаев,
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