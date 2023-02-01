«Ты нам нужен»: Королева эмоционально обратилась к Николаеву

Певица, бывшая жена Игоря Николаева Наташа Королева призвала композитора держаться и беречь себя, комментируя новость о его госпитализации. Свой комментарий Королева оставила на странице Николаева в соцсети.

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«Игоречек! Держимся, все будет хорошо! Выздоравливай и береги себя, ты нам нужен!!!» - написала она

31 января СМИ сообщили, что 63-летний Николаев попал в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Telegram-канал Mash утверждал, что у музыканта диагностировали нестабильную стенокардию и отправили на обследование в блок интенсивной терапии.

Позже Николаев заявил, что информация СМИ о его критическом состоянии «несколько преувеличена».

«Прохожу обследование, чувствую себя хорошо», - подчеркнул он.