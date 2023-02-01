Уехавшая из России Ольга Бузова рассекретила свое местоположение

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), куда направилась после того, как уехала из России.

«Я приехала с самого утра на пляж. Тут уже музыка, все загорают. Жара невероятная. Просто стоять и смотреть на океан, мечтать, планировать, готовиться, заряжаться. Кейптаун — любовь», — написала звезда в личном блоге.

Несколько дней назад Бузова сообщила, что покидает Россию на некоторое время в ожидании съемок в новых проектах. Певица пообещала, что раскроет свое местоположение позже и поделится подробностями поездки.