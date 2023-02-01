Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней возлюбленной

Здорик пока еще учится в театральном вузе, и, как оказалось, выбраться в отпуск бывает проблематично. Но на этот раз актрисе повезло: у нее нет ни спектаклей, ни учебы в это время. По этой причине она вместе с избранником решила улететь на отдых в теплые края.