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43 минуты назад

Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней возлюбленной

Слово и Дело

Певец Стас Пьеха и актриса Ника Здорик отправились отдыхать на Мальдивы. Молодая возлюбленная участника «Фабрики звезд» активно публикует в соцсетях фото с райского острова.

Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней возлюбленной
Фото: Агентство «Москва» | Сергей КиселевАгентство «Москва» | Сергей Киселев

Здорик поделилась с поклонниками кадрами из Дубая, отметив, что это не конечный пункт назначения. Спустя некоторое время девушка похвасталась красивыми пейзажами Мальдив.

«Февральский океан по расписанию», — отметила 21-летняя актриса.

Здорик пока еще учится в театральном вузе, и, как оказалось, выбраться в отпуск бывает проблематично. Но на этот раз актрисе повезло: у нее нет ни спектаклей, ни учебы в это время. По этой причине она вместе с избранником решила улететь на отдых в теплые края.

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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