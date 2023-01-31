Собчак заморозила плаценту после рождения сына

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в интервью с блогершей Екатериной Конасовой, что сохранила плаценту после рождения сына Платона.

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Журналистка поделилась, что хотела «совершить какой-то ритуал» после родов. Собчак сообщила, что плацента хранится в клинике в специальной криокамере.

«Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки», — объяснила ведущая.

По ее словам, с помощью стволовых клеток можно справиться с состоянием рака, лейкоза, анемии и аутоиммунных заболеваний.

Собчак уточнила, что не ела и даже не пробовала свою плаценту.

Ведущая родила сына Платона в 2016 году от актера Максима Виторгана.