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6 минут назад

Собчак призналась, что заморозила плаценту после рождения сына

Газета.Ru

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась в интервью с блогершей Екатериной Конасовой, что сохранила плаценту после рождения сына Платона.

Собчак заморозила плаценту после рождения сына
Фото: соцсетисоцсети

Журналистка поделилась, что хотела «совершить какой-то ритуал» после родов. Собчак сообщила, что плацента хранится в клинике в специальной криокамере.

«Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки», — объяснила ведущая.

По ее словам, с помощью стволовых клеток можно справиться с состоянием рака, лейкоза, анемии и аутоиммунных заболеваний.

Собчак уточнила, что не ела и даже не пробовала свою плаценту.

Ведущая родила сына Платона в 2016 году от актера Максима Виторгана.

Ранее Собчак заявила о желании «слетать в Париж» после выхода клипа актрисы Ренаты Литвиновой.

Шоу-бизнес,Максим Виторган,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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