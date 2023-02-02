Евросоюз также призывают ввести санкции в отношении бывшего депутата Верховной рады Вадима Рабиновича , сообщил Euractiv.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил порталу, что основной целью группы, в которую входят американские конгрессмены, депутаты Европарламента и украинские парламентарии, является "синхронизация санкции".

Как отмечает портал, Евросоюз уже призывали ввести санкции в отношении этих лиц в конце 2022 года.