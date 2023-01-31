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16 минут назад

Блогер-миллионник Амина Тендерлибае впервые показала лицо, которое много лет скрывала под маской

Super.ru

Пока мы с вами мечтали поскорее избавиться от надоедливых масок, интернет-звезда с многомиллионной аудиторией наотрез отказывалась появляться на публике без этого аксессуара. Маска стала неотъемлемой частью образа Амины задолго до вездесущего коронавируса. Девушка открыто делилась с подписчиками подробностями жизни, но при этом никогда полностью не показывала свое лицо.

Блогер-миллионник Тендерлибае впервые показала лицо
Фото: соцсетисоцсети

Тайна, покрытая маской, не давала покоя поклонникам Тендерлибае: в Сети уже начинали строить теории насчет этого, а иногда особо пронырливые фанаты даже умудрялись все-таки находить фото с ее лицом. Тем не менее по своей воле блогер ни разу полностью не раскрывала собственную внешность.

Говорят, что причиной такой скрытности были комплексы. Судя по всему, девушка стеснялась нижней части своего лица, и особенно носа, из-за чего даже прибегала к ринопластике. Наконец пришло время распрощаться с сомнениями и преодолеть себя: в новом клипе Амина все-таки сняла маску.

«Сингл "Ломай" открывает новый этап в жизни Амины, который является очень важным для блогера. С его выходом артист меняет свой образ. Текст раскрывает серьезные переживания и показывает всю боль, которую переживает человек с разбитым сердцем», — гласит аннотация к клипу.

соцсети

Поклонники пришли в восторг от смелого поступка Амины. Мы тоже считаем, что вовсе не обязательно было прятать такую красоту! Хотя определенная изюминка в образе блогера теперь, конечно, пропадет, зато будет стимул лишний раз не оголять оставшиеся секретики.

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