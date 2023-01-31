Волочкова рассказала о боязни замкнутого пространства

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в социальных сетях о своей фобии.
Волочкова призналась, что очень боится замкнутого пространства. Из-за своей фобии артистка посетила клинику, в которой делают открытое МРТ. Такой аппарат создан для людей с подобным, как у балерины, страхом. МРТ открытого типа не имеет «трубы» или камеры сканирования. Это способствует созданию более спокойной и стабильной атмосферы для пациента.
Ранее Волочкова сообщила, что в нее случилась паническая атака во время сдачи крови. Как оказалось, артистка боится уколов. Для нее взять кровь -— равносильно операции.