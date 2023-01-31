Игорь Николаев прокомментировал новости о своей госпитализации

«Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!», – написал композитор.