Игорь Николаев прокомментировал новости о своей госпитализации

Российский певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал новости о госпитализации. По словам исполнителя, он чувствует себя хорошо.
«Чувствую себя прекрасно. А насчет новостей – так вы же, медиа, их сами и создаете!», – заявил он.
Позже Николаев дал более подробный ответ в своих социальных сетях.
«Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!», – написал композитор.
Ранее появилась информация, что минувшей ночью Игорь Николаев был госпитализирован. Согласно имеющейся информации, у него мог произойти инфаркт.