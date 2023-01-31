Подольская рассказала о съемках клипа с Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева сыграет главную роль в клипе на новую композицию Натальи Подольской. Об этом пишет портал «Слово и дело».
Как рассказала Наталья, она считает фигуристку «нашей гордостью» и называет ее «нежной и сильной девочкой». Чтобы порадовать подписчиков, Подольская опубликовала фотографии со съемок клипа.
По словам певицы, новая песня под названием «Не отвернусь» олицетворяет один из важных периодов ее жизни. Трек рассказывает о том, что случайности не происходят без причины и Наталья убедилась в этом на собственном опыте.
«Я записывала ее во время своего участия в "Ледниковом периоде". Я очень, очень много тренировалась, чтоб достичь результата. Сказать, что это большой труд — не сказать ничего! И проект вдохновил меня — с помощью этой песни показать, как важно ни за что на свете не опускать руки и всегда смотреть вперед», — рассказала Подольская.
Сама же Камила недавно опубликовала видео со съемок. На кадрах видно, как фигуристка катается на льду под песню Подольской.
«Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, сегодня у меня запланированный выходной», — написала спортсменка.