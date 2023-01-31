Подольская рассказала о съемках клипа с Валиевой

«Я записывала ее во время своего участия в "Ледниковом периоде". Я очень, очень много тренировалась, чтоб достичь результата. Сказать, что это большой труд — не сказать ничего! И проект вдохновил меня — с помощью этой песни показать, как важно ни за что на свете не опускать руки и всегда смотреть вперед», — рассказала Подольская.