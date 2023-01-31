Режиссер Зеленов пожаловался на угрозы после увольнения Назарова

Критика СВО Дмитрием Назаровым, увольнение его из МХТ им.Чехова и снятие с роли в фильме «12 стальев» воскресили интерес к съемкам картины, рассказал режиссер ленты Петр Зеленов. При этом постановщик подчеркнул, что ему стали поступать угрозы. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».
По словам Зеленова, экранизация «12 стульев» началась еще в 2019 году, однако тогда успели снять лишь небольшую часть, после чего съемки заморозили. Как отметил постановщик, сейчас он даже рад, что это произошло, так как из-за Назарова у фильма была бы печальная прокатная судьба.
«Если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался. Вот уж действительно: пути господни неисповедимы. Теперь понимаешь, для чего была нужна эта остановка», - рассказал Зеленов.
При этом режиссер подчеркнул, что не поддерживает позицию Назарова, так как сам считает себя патриотом.
«Когда мне показали видео (где Назаров поет антироссийские частушки собственного сочинения – прим.), я был ошеломлен. Не ожидал. У меня совершенно другие политические взгляды. Я патриот. Любому здравомыслящему человеку, по-моему, ясно, кто стоит за конфликтом между Россией и Украиной. То что делает Дмитрий Назаров, с моей точки зрения, неприемлемо, это за гранью. Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы», - пояснил режиссер.