Режиссер Зеленов пожаловался на угрозы после увольнения Назарова

«Когда мне показали видео (где Назаров поет антироссийские частушки собственного сочинения – прим.), я был ошеломлен. Не ожидал. У меня совершенно другие политические взгляды. Я патриот. Любому здравомыслящему человеку, по-моему, ясно, кто стоит за конфликтом между Россией и Украиной. То что делает Дмитрий Назаров, с моей точки зрения, неприемлемо, это за гранью. Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы», - пояснил режиссер.