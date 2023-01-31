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25 минут назад

Режиссер Зеленов пожаловался на угрозы после увольнения Назарова

Елена Прошина

Критика СВО Дмитрием Назаровым, увольнение его из МХТ им.Чехова и снятие с роли в фильме «12 стальев» воскресили интерес к съемкам картины, рассказал режиссер ленты Петр Зеленов. При этом постановщик подчеркнул, что ему стали поступать угрозы. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Режиссер Зеленов пожаловался на угрозы после увольнения Назарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленова, экранизация «12 стульев» началась еще в 2019 году, однако тогда успели снять лишь небольшую часть, после чего съемки заморозили. Как отметил постановщик, сейчас он даже рад, что это произошло, так как из-за Назарова у фильма была бы печальная прокатная судьба.

«Если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался. Вот уж действительно: пути господни неисповедимы. Теперь понимаешь, для чего была нужна эта остановка», - рассказал Зеленов.

При этом режиссер подчеркнул, что не поддерживает позицию Назарова, так как сам считает себя патриотом.

Хабенский уволил Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова

«Когда мне показали видео (где Назаров поет антироссийские частушки собственного сочинения – прим.), я был ошеломлен. Не ожидал. У меня совершенно другие политические взгляды. Я патриот. Любому здравомыслящему человеку, по-моему, ясно, кто стоит за конфликтом между Россией и Украиной. То что делает Дмитрий Назаров, с моей точки зрения, неприемлемо, это за гранью. Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы», - пояснил режиссер.

Шоу-бизнес,Петр Зеленов,Дмитрий Назаров,
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