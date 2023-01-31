Петросян объяснил исчезновение из соцсетей

Юморист заверил, что с ним все в полном порядке, он чувствует себя полным сил и бодрости.
77-летний эстрадный артист Евгений Петросян рассказал, почему в течение долгого времени не появляется в социальных сетях.
Поклонники его творчества забеспокоились и завили артиста вопросами. Юморист же признался, что его страница в соцсетях находится в теневом бане без весомых на то причин.
«Многие спрашивают, где я и куда пропал. Никуда! Меня отправили в теневой бан, поэтому вы меня и не видите. Я здесь! Эхо было ему ответом», — пояснил артист.
Помимо этого, Петросян добавил, что занят репетициями новых номеров и готовит передачи к выпуску.