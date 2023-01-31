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16 минут назад

77-летний Евгений Петросян рассказал, почему исчез из соцсетей

runews24.ru

Юморист заверил, что с ним все в полном порядке, он чувствует себя полным сил и бодрости.

Петросян объяснил исчезновение из соцсетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

77-летний эстрадный артист Евгений Петросян рассказал, почему в течение долгого времени не появляется в социальных сетях.

Поклонники его творчества забеспокоились и завили артиста вопросами. Юморист же признался, что его страница в соцсетях находится в теневом бане без весомых на то причин.

«Многие спрашивают, где я и куда пропал. Никуда! Меня отправили в теневой бан, поэтому вы меня и не видите. Я здесь! Эхо было ему ответом», — пояснил артист.

Помимо этого, Петросян добавил, что занят репетициями новых номеров и готовит передачи к выпуску.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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