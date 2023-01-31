Ева Польна рассказала об одиночестве

«Бывают периоды в жизни, когда одиночество необходимо и даже полезно. В тексте есть пробелы и абзацы, в музыке есть паузы — у каждого человека должно быть время и пространство только для себя. Человека — система уникальная — и нам тоже нужны обновления, чтобы выйти на новый уровень. Это может произойти только без суеты и в тишине самого себя. Отношения должны быть в радость. Наполнять и делать сильнее. Самое страшное, это не быть одному, а чувствовать абсолютное одиночество рядом с близкими тебе людьми», — призналась певица.