Ева Польна рассказала об одиночестве

Певица считает, что быть одному полезно.
Ева Польна — одна из самых закрытых певиц. Однако ее личная жизнь — одна из самых обсуждаемых в прессе. Она никогда не была замужем. Однако родила двух детей вне брака. Отцом девочки стал музыкант Денис Клявер. Сегодня девушке уже 17 лет. Ходили слухи, что оплодотворение было искусственным и только спустя 6 лет стало известно, что отцом девочки является Клявер. Хотя дочь не зарегистрирована на него, мужчина признает дочь и заботится о ней.
В отношениях с бизнесменом Сергеем Пильгуном Ева Польна родила еще одну дочку — Амалию. Сейчас ей 15.
На своей странице в соцсети артистка призналась, что на днях разговаривала с подругой за чашкой чая про отношения. Певица считает, что многие люди боятся одиночества из-за страха «прыгают из отношений в отношения». Однако Еве это не близко.
«Бывают периоды в жизни, когда одиночество необходимо и даже полезно. В тексте есть пробелы и абзацы, в музыке есть паузы — у каждого человека должно быть время и пространство только для себя. Человека — система уникальная — и нам тоже нужны обновления, чтобы выйти на новый уровень. Это может произойти только без суеты и в тишине самого себя. Отношения должны быть в радость. Наполнять и делать сильнее. Самое страшное, это не быть одному, а чувствовать абсолютное одиночество рядом с близкими тебе людьми», — призналась певица.
Ей приписывали романы с сотнями мужчин русского шоу-бизнеса и не только. Самый скандальный слух — ориентация звезды. Этот слух распространился еще с начала карьеры звезды и не покидает ее до сегодняшнего дня. Порождает этот слух провокационные песни звезды, одна из самых ярких — “Бери от меня”. Исполнительница подлила масла в огонь, объявив себя бисексуальной.