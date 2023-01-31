На Волочкову снова подали в суд из-за неуплаченных налогов

Налоговая служба пытается взыскать с балерины Анастасии Волочковой задолженность через суд. Об этом сообщает ФАН.

Фото: @volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) @volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Согласно информации издания, представители ФНС обратились в столичный Тверской районный суд во второй раз за месяц с требованием от артистки погасить долги из-за неуплаты налогов. Заседание назначено на 10 февраля.