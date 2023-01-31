На Волочкову снова подали в суд из-за неуплаченных налогов

Налоговая служба пытается взыскать с балерины Анастасии Волочковой задолженность через суд. Об этом сообщает ФАН.
Согласно информации издания, представители ФНС обратились в столичный Тверской районный суд во второй раз за месяц с требованием от артистки погасить долги из-за неуплаты налогов. Заседание назначено на 10 февраля.
Конкретная сумма долга Волочковой не раскрывается. Ранее сообщалось, что налоговая служба требует взыскать долг с балерины на сумму более 50 тыс. рублей. Артистка задолжала средства по налогу на имущество физических лиц, пени, а также земельному налогу.