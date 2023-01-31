Мартиросян рассказал о встрече с Ургантом

«Конкретно сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год», — ответил Мартиросян на вопрос о том, общается ли он с Ургантом. По его словам, перед зимним праздником он, Ургант и СергСергей Светлаков с женами встречались в ресторане. У ведущего «Вечернего Урганта» тогда было хорошее настроение и бывшие коллеги «прекрасно провели время», отметил Мартиросян.