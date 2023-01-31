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32 минуты назад

Мартиросян рассказал о встрече с Ургантом

Lenta.ru

Популярный комик Гарик Мартиросян заявил, что в последнее время не общается с бывшим коллегой по программе «Прожектор Перисхилтон», телеведущим Иваном Ургантом. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.

Мартиросян рассказал о встрече с Ургантом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конкретно сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год», — ответил Мартиросян на вопрос о том, общается ли он с Ургантом. По его словам, перед зимним праздником он, Ургант и СергСергей Светлаков с женами встречались в ресторане. У ведущего «Вечернего Урганта» тогда было хорошее настроение и бывшие коллеги «прекрасно провели время», отметил Мартиросян.

Ранее Ургант прокомментировал слухи о возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант», появившиеся после публикации в Telegram-каналах его снимков с певцом Филиппом Киркоровым в декорациях, похожих на студию программы. Он заявил, что эти фотографии не имеют отношения к передаче.

Вечернее шоу с Иваном Ургантом перестало выходить в эфир в конца февраля. В СМИ неоднократно появлялись сообщения о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Филипп Киркоров,Сергей Светлаков,Первый канал,
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