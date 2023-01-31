Анна Седокова получила травму, разнимая собак

Певица Анна Седокова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что пострадала во время того, как разнимала своих собак.
По словам артистки, питомцы не поладили между собой и устроили драку.
«Теперь я понимаю, почему людей пытают и вырывают им ногти. Просто ни к чему не могу притронуться. Правая рука. И любое касание к пальцу жуткая боль», — призналась она.
Седокова заявила, что после травмы ногтя намерена пока ходить с короткими.
«Я больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским», — написала певица в личном блоге.
Ранее Анна Седокова призналась, что долгое время ненавидела отца. По словам звезды, в самый непростой период жизни родитель бросил семью и ушел к другой женщине.