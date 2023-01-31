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8 минут назад

Анна Седокова получила травму, разнимая собак

Газета.Ru

Певица Анна Седокова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что пострадала во время того, как разнимала своих собак.

Анна Седокова получила травму, разнимая собак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артистки, питомцы не поладили между собой и устроили драку.

«Теперь я понимаю, почему людей пытают и вырывают им ногти. Просто ни к чему не могу притронуться. Правая рука. И любое касание к пальцу жуткая боль», — призналась она.

Седокова заявила, что после травмы ногтя намерена пока ходить с короткими.

«Я больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским», — написала певица в личном блоге.

Ранее Анна Седокова призналась, что долгое время ненавидела отца. По словам звезды, в самый непростой период жизни родитель бросил семью и ушел к другой женщине.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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