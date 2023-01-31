Анна Седокова получила травму, разнимая собак

Певица Анна Седокова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что пострадала во время того, как разнимала своих собак.

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По словам артистки, питомцы не поладили между собой и устроили драку.

«Теперь я понимаю, почему людей пытают и вырывают им ногти. Просто ни к чему не могу притронуться. Правая рука. И любое касание к пальцу жуткая боль», — призналась она.

Седокова заявила, что после травмы ногтя намерена пока ходить с короткими.

«Я больше не хочу длинные ногти. Возвращаюсь к своим детским», — написала певица в личном блоге.