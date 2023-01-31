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1 час назад

Анастасия Волочкова заявила о готовности выдать 17-летнюю дочь замуж и стать бабушкой

runews24.ru

У подростка есть молодой человек, Ариадна рассказала про возлюбленного на Дне Рождении матери. Несмотря на журналистов, девушка комфортно себя чувствовала под пристальным вниманием камер.

Волочкова заявила о готовности стать бабушкой
Фото: ТАССТАСС

Во время интервью Алене Жигаловой Анастасия утвердительно ответила на вопрос о желании стать бабушкой. Прима рассказала, что доверяет своей дочери и примет любое ее решение.

«Ариадна сказала мне, что хочет выйти за этого человека замуж», - рассказала Анастасия.

Балерина поделилась, что избранник дочери не бедный человек, у него свой бизнес. Прима хочет, чтобы ребята росли вместе. Для нее неважно, чей уровень дохода выше. Молодой человек на шесть лет старше девушке, ему 23.

Анастасия лояльно относится к выбору дочери из-за собственного опыта. Мать Волочковой не давала ей встречаться с молодыми людьми до 20 лет. Сейчас балерина подчеркивает, что Ариадна взрослый человек и сама может решить с кем ей быть.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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