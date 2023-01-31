Волочкова заявила о готовности стать бабушкой

У подростка есть молодой человек, Ариадна рассказала про возлюбленного на Дне Рождении матери. Несмотря на журналистов, девушка комфортно себя чувствовала под пристальным вниманием камер.
Во время интервью Алене Жигаловой Анастасия утвердительно ответила на вопрос о желании стать бабушкой. Прима рассказала, что доверяет своей дочери и примет любое ее решение.
«Ариадна сказала мне, что хочет выйти за этого человека замуж», - рассказала Анастасия.
Балерина поделилась, что избранник дочери не бедный человек, у него свой бизнес. Прима хочет, чтобы ребята росли вместе. Для нее неважно, чей уровень дохода выше. Молодой человек на шесть лет старше девушке, ему 23.
Анастасия лояльно относится к выбору дочери из-за собственного опыта. Мать Волочковой не давала ей встречаться с молодыми людьми до 20 лет. Сейчас балерина подчеркивает, что Ариадна взрослый человек и сама может решить с кем ей быть.