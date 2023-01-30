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1 час назад

В Белоруссии задержали участницу шоу «Голос» Захарик

Елена Прошина

В Минске после обыска дома задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, которая участвовала в российском проекте «Голос». Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

В Белоруссии задержали участницу шоу «Голос» Захарик
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Захарик обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них. На данный момент она находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске. Никаких других подробностей задержания не приводится.

Напомним, что Захарик является джазовой певицей. В 2009 и 2016 годах она становилась финалисткой нацотбора на «Евровидение». В 2016 году Захарик также представляла Белоруссию на конкурсе «Новая волна». При этом наибольшую популярность она приобрела в качестве участницы российского шоу «Голос».

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