В Белоруссии задержали участницу шоу «Голос» Захарик

В Минске после обыска дома задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, которая участвовала в российском проекте «Голос». Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

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Отмечается, что Захарик обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них. На данный момент она находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске. Никаких других подробностей задержания не приводится.