В Белоруссии задержали участницу шоу «Голос» Захарик

В Минске после обыска дома задержали 34-летнюю певицу Александру Захарик, которая участвовала в российском проекте «Голос». Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».
Отмечается, что Захарик обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них. На данный момент она находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске. Никаких других подробностей задержания не приводится.
Напомним, что Захарик является джазовой певицей. В 2009 и 2016 годах она становилась финалисткой нацотбора на «Евровидение». В 2016 году Захарик также представляла Белоруссию на конкурсе «Новая волна». При этом наибольшую популярность она приобрела в качестве участницы российского шоу «Голос».