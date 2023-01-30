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23 минуты назад

«С Иваном не общаюсь» — Мартиросян отвернулся от Урганта после многолетней дружбы

Popcake.tv

После того, как Иван Ургант раскритиковал СВО на Украине, его карьера оказалась под угрозой. Концерты телеведущего отменяются один за другим.

Мартиросян отвернулся от Урганта после многолетней дружбы
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Например, 2 февраля должно было состояться выступление юмориста в Москве, но его перенесли на неопределенный срок. Кажется, о былых гонорарах и бесконечных корпоративах Ивану Андреевичу остается лишь вспоминать… Его приятель и коллега Гарик Мартиросян недавно вернулся в «родную» программу Comedy Club (в качестве гостя), где анонсировал свой новый проект на российском телевидении.

Передачу назвали «Конфетка», где известные артисты будут делать из произведений неизвестных Интернет-пользователей настоящие юмористические хиты.

Напомним, ранее Мартиросян уехал из России и обосновался в Армении. Выяснилось, что шоумен трудился там над детскими программами на местном ТВ. Сейчас Гарик вновь работает в нашей стране. Учитывая нынешнюю ситуацию, всем интересно, поддерживают ли Мартиросян и Ургант дружеские отношения или уже нет.

«Сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год», — лаконично уточнил Гарик Мартиросян в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Телеведущий добавил, что в декабре сходил в ресторан с Иваном и Сергеем Светлаковым. Мужчины были не одни, а в компании со своими жёнами. «Мы классно посидели, прекрасно провели время», — поделился Гарик.

Получается, это и была их последняя встреча. Неизвестно, то ли экс-коллеги по шоу «Прожекторперисхилтон» повздорили из-за политической ситуации, то ли просто не могут найти время в своем графике, чтобы увидеться вновь…

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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