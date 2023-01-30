Мартиросян отвернулся от Урганта после многолетней дружбы

После того, как Иван Ургант раскритиковал СВО на Украине, его карьера оказалась под угрозой. Концерты телеведущего отменяются один за другим.

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Например, 2 февраля должно было состояться выступление юмориста в Москве, но его перенесли на неопределенный срок. Кажется, о былых гонорарах и бесконечных корпоративах Ивану Андреевичу остается лишь вспоминать… Его приятель и коллега Гарик Мартиросян недавно вернулся в «родную» программу Comedy Club (в качестве гостя), где анонсировал свой новый проект на российском телевидении.

Передачу назвали «Конфетка», где известные артисты будут делать из произведений неизвестных Интернет-пользователей настоящие юмористические хиты.

Напомним, ранее Мартиросян уехал из России и обосновался в Армении. Выяснилось, что шоумен трудился там над детскими программами на местном ТВ. Сейчас Гарик вновь работает в нашей стране. Учитывая нынешнюю ситуацию, всем интересно, поддерживают ли Мартиросян и Ургант дружеские отношения или уже нет.

«Сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год», — лаконично уточнил Гарик Мартиросян в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Телеведущий добавил, что в декабре сходил в ресторан с Иваном и Сергеем Светлаковым. Мужчины были не одни, а в компании со своими жёнами. «Мы классно посидели, прекрасно провели время», — поделился Гарик.