Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Валерия Меладзе «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Об этом сообщает RT.
Принадлежащая заслуженному артисту России компания работала в сфере исполнительских искусств, она была зарегистрирована около 20 лет назад. Известно, что Меладзе является членом совета директоров Инвестторгбанка.
Осенью 2022 года «МБ Про» начала процедуру ликвидации.
Ранее журналист Отар Кушанашвили опроверг в Telegram-канале слухи о потере главного источника дохода певца Валерия Меладзе в России после подозрений в проукраинских высказываниях. Слух о потере основного дохода Меладзе в России появился после отмен выступлений артиста в нескольких городах России. К примеру, не состоится весенний концерт певца в Красноярске. Он должен был пройти 2 мая.