Принадлежащая заслуженному артисту России компания работала в сфере исполнительских искусств, она была зарегистрирована около 20 лет назад. Известно, что Меладзе является членом совета директоров Инвестторгбанка.

Ранее журналист Отар Кушанашвили опроверг в Telegram-канале слухи о потере главного источника дохода певца Валерия Меладзе в России после подозрений в проукраинских высказываниях. Слух о потере основного дохода Меладзе в России появился после отмен выступлений артиста в нескольких городах России. К примеру, не состоится весенний концерт певца в Красноярске. Он должен был пройти 2 мая.