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39 минут назад

RT: счета компании Меладзе заблокировали за неуплату налогов

Газета.Ruиещё 1

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Валерия Меладзе «МБ Про» в Инвестторгбанке за неуплату налогов. Об этом сообщает RT.

Принадлежащая заслуженному артисту России компания работала в сфере исполнительских искусств, она была зарегистрирована около 20 лет назад. Известно, что Меладзе является членом совета директоров Инвестторгбанка.

Осенью 2022 года «МБ Про» начала процедуру ликвидации.

В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий

Ранее журналист Отар Кушанашвили опроверг в Telegram-канале слухи о потере главного источника дохода певца Валерия Меладзе в России после подозрений в проукраинских высказываниях. Слух о потере основного дохода Меладзе в России появился после отмен выступлений артиста в нескольких городах России. К примеру, не состоится весенний концерт певца в Красноярске. Он должен был пройти 2 мая.

Шоу-бизнес,Видео,Отар Кушанашвили,Валерий Меладзе,ФНС России,Инвестторгбанк,Госдума,
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