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37 минут назад

Валерий Меладзе задолжал налоговой и ликвидирует одну из своих компаний в России

Елена Прошина

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «МБ Про» в Инвестторгбанке, которая принадлежит певцу Валерию Меладзе. Об этом сообщает «RT на русском».

Меладзе задолжал налоговой и ликвидирует бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что осенью 2022 года началась процедура ликвидации компании. Кроме того, Департамент городского имущества дважды подавал иски на другую компанию Меладзе – ООО «Вантаж». Однако оба раза иски отклоняли, так как представители Меладзе возвращали долги прямо перед обращением в суд.

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Ранее стало известно, что все концерты Меладзе в России отменили. В данный момент онлайн-кассы закрыли продажи билетов на мероприятия, а информация о выступлениях в российских городах пропали с официального сайта певца.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,ФНС России,Инвестторгбанк,
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