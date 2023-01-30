Меладзе задолжал налоговой и ликвидирует бизнес в России

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «МБ Про» в Инвестторгбанке, которая принадлежит певцу Валерию Меладзе. Об этом сообщает «RT на русском».
Отмечается, что осенью 2022 года началась процедура ликвидации компании. Кроме того, Департамент городского имущества дважды подавал иски на другую компанию Меладзе – ООО «Вантаж». Однако оба раза иски отклоняли, так как представители Меладзе возвращали долги прямо перед обращением в суд.
Ранее стало известно, что все концерты Меладзе в России отменили. В данный момент онлайн-кассы закрыли продажи билетов на мероприятия, а информация о выступлениях в российских городах пропали с официального сайта певца.