Меладзе задолжал налоговой и ликвидирует бизнес в России

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «МБ Про» в Инвестторгбанке, которая принадлежит певцу Валерию Меладзе. Об этом сообщает «RT на русском».

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Отмечается, что осенью 2022 года началась процедура ликвидации компании. Кроме того, Департамент городского имущества дважды подавал иски на другую компанию Меладзе – ООО «Вантаж». Однако оба раза иски отклоняли, так как представители Меладзе возвращали долги прямо перед обращением в суд.