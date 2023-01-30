Отстранение российских брендов от недели моды в Париже объяснили

Напомним, что на завершившейся на днях неделе моды в Париже не был представлен ни один российский модельер. Валентина Юдашкина , Ульяну Сергиенко и Юлию Янину, которые входят во французский Синдикат домов высокой моды, приняли решение отстранить от участия, как и летом 2022 года. При этом модели и гости из РФ в показе смогли принять участие.

Если не считать «вопроса престижа», то бренды РФ только выиграли от такого развития событий, поскольку единоразовое участие в неделе моды в Париже, организация показа, создание и доставка коллекции стоит от одного до двух миллионов евро. Кроме того отстранение никак не сказалось на продажах Яниной, Юдашкина и Сергиенко. И даже более того российские модельеры переориентировались на РФ. В частности, Янина, единственная, кто сделала новую кутюрную коллекцию, презентовала ее на днях в московском ресторане. Юдашкин в свою очередь летом 2022 года провел Valentin Yudashkin Haute couture в парке Зарядье на Парящем мосту, где также презентовал свою коллекцию. В 2023 году от него ждут того же.