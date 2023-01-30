Отстранение российских брендов от недели моды в Париже объяснили

Отстранение российских брендов от недели моды в Париже не означает их отмену в модном мире. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» заявил топ-стилист Анвар Очилов.
Напомним, что на завершившейся на днях неделе моды в Париже не был представлен ни один российский модельер. Валентина Юдашкина, Ульяну Сергиенко и Юлию Янину, которые входят во французский Синдикат домов высокой моды, приняли решение отстранить от участия, как и летом 2022 года. При этом модели и гости из РФ в показе смогли принять участие.
По мнению Очилова, отстранение не является отменой, поскольку участие в неделе моды в Париже для любого бренда лишь «вопрос престижа, поддержки имиджа и репутации в мировой индустрии моды». Он уверен, что, недопустив российских модельеров до показа, организаторы просто перестраховались.
Если не считать «вопроса престижа», то бренды РФ только выиграли от такого развития событий, поскольку единоразовое участие в неделе моды в Париже, организация показа, создание и доставка коллекции стоит от одного до двух миллионов евро. Кроме того отстранение никак не сказалось на продажах Яниной, Юдашкина и Сергиенко. И даже более того российские модельеры переориентировались на РФ. В частности, Янина, единственная, кто сделала новую кутюрную коллекцию, презентовала ее на днях в московском ресторане. Юдашкин в свою очередь летом 2022 года провел Valentin Yudashkin Haute couture в парке Зарядье на Парящем мосту, где также презентовал свою коллекцию. В 2023 году от него ждут того же.