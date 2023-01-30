Долина жестко поставила на место барда Новикова

Эта песня не для вокализа. Эта песня — спектакль. Она, во-первых, от мужского лица. Петь ее не надо. Это тот случай, когда хороший вокал не является помощником произведению. Вы ее пели, а ее нужно рассказывать, играть. В ней куража нет в вашем исполнении. Совсем другой жанр — это не джаз <...> Никогда больше эту песню не пойте, — сказал Новиков.