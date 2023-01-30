У дворецкого принцессы Дианы диагностировали рак

Спустя несколько недель после того, как Пол Баррелл, обрушился на принца Гарри с обвинениями в том, что он "использовал смерть покойной Дианы, принцессы Уэльской, ради денег", он пришел в шоу на телевидении и рассказал о том, что ему диагностировали рак.