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24 минуты назад

У дворецкого принцессы Дианы диагностировали рак

Газета.Ru

Дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, подтвердил, что борется с раком простаты. Об этом сообщает Daily Mail.

У дворецкого принцессы Дианы диагностировали рак
Фото: ITVITV

Спустя несколько недель после того, как Пол Баррелл, обрушился на принца Гарри с обвинениями в том, что он "использовал смерть покойной Дианы, принцессы Уэльской, ради денег", он пришел в шоу на телевидении и рассказал о том, что ему диагностировали рак.

"Летом я должен был пройти медицинское обследование для телевизионной программы, в которой я участвовал, и их обязанность заключалась в том, чтобы пройти полное медицинское обследование. И в результате был обнаружен высокий уровень химического вещества PSA, вырабатываемого предстательной железой", — рассказал Пол Баррелл.

Вторая по распространенности форма рака у мужчин старше 50 лет, рак простаты, поражает мужскую репродуктивную систему, маленькую железу, ответственную за производство и транспортировку семенной жидкости.

Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные 604 тыс. долларов.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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