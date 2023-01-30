У дворецкого принцессы Дианы диагностировали рак

Дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, подтвердил, что борется с раком простаты. Об этом сообщает Daily Mail.
Спустя несколько недель после того, как Пол Баррелл, обрушился на принца Гарри с обвинениями в том, что он "использовал смерть покойной Дианы, принцессы Уэльской, ради денег", он пришел в шоу на телевидении и рассказал о том, что ему диагностировали рак.
"Летом я должен был пройти медицинское обследование для телевизионной программы, в которой я участвовал, и их обязанность заключалась в том, чтобы пройти полное медицинское обследование. И в результате был обнаружен высокий уровень химического вещества PSA, вырабатываемого предстательной железой", — рассказал Пол Баррелл.
Вторая по распространенности форма рака у мужчин старше 50 лет, рак простаты, поражает мужскую репродуктивную систему, маленькую железу, ответственную за производство и транспортировку семенной жидкости.
Ранее сообщалось, что платье принцессы Дианы продано на аукционе за рекордные 604 тыс. долларов.