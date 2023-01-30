«Трусы бы ей опять натянуть»: экс-звезда «Дома-2» раскритиковал Бузову

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный на проекте как Май Абрикосов, вновь обрушился с резкой критикой на бывшую коллегу по передаче, певицу Ольгу Бузову.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Тетка-пионерка, трусы бы ей опять натянуть повыше к талии — и будто бы не бывало этой почти четверти века. Оля Постройсвоюлюбовь Бузова все та же. Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее, — высказался он.

По его мнению, большая часть жизни Бузовой уже осталась позади. Он вспомнил, как когда-то на проекте та изо всех сил пыталась понравиться ему.

С тех пор она никак не изменилась, добавил он. Певица застряла во времени, и ее сейчас должны исследовать психиатры, написал Тертишный в Telegram-канале.