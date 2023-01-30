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58 минут назад

«Трусы бы ей опять натянуть»: экс-звезда «Дома-2» Абрикосов раскритиковал Бузову

Вечерняя Москва

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный на проекте как Май Абрикосов, вновь обрушился с резкой критикой на бывшую коллегу по передаче, певицу Ольгу Бузову.

«Трусы бы ей опять натянуть»: экс-звезда «Дома-2» раскритиковал Бузову
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Тетка-пионерка, трусы бы ей опять натянуть повыше к талии — и будто бы не бывало этой почти четверти века. Оля Постройсвоюлюбовь Бузова все та же. Много пластики на лице, неживые эмоции, однообразная мимика аквариумной рыбки. Жаль ее, — высказался он.

По его мнению, большая часть жизни Бузовой уже осталась позади. Он вспомнил, как когда-то на проекте та изо всех сил пыталась понравиться ему.

С тех пор она никак не изменилась, добавил он. Певица застряла во времени, и ее сейчас должны исследовать психиатры, написал Тертишный в Telegram-канале.

В конце декабря прошлого года Бузова рассказала в интервью «Вечерней Москве» о самых тяжелых испытаниях в ее жизни. По словам телезвезды, наиболее трудно ей дается расставание с любимыми людьми, поскольку для нее отношения — это каждый раз навсегда. Часто из них она выходит с разбитым сердцем.

Шоу-бизнес,Роман Тертишный,Май Абрикосов,Ольга Бузова,
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