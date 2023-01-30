Концерт Инстасамки в Пятигорске отменили после обращения мэра

Концерт рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Пятигорске отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДК «София».

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Выступление должно было состояться в Пятигорске 15 марта.

«Концерт отменен», — уточнили во дворце культуры.

Афиша удалена с сайта площадки.

До этого мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в связи с просьбами местных жителей рекомендовал представителям площадки отменить концерт рэпера.

Кроме того, он обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации выступления.