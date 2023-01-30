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17 минут назад

Концерт Инстасамки в Пятигорске отменили после обращения мэра

Газета.Ru

Концерт рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Пятигорске отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДК «София».

Концерт Инстасамки в Пятигорске отменили после обращения мэра
Фото: соцсетисоцсети

Выступление должно было состояться в Пятигорске 15 марта.

«Концерт отменен», — уточнили во дворце культуры.

Афиша удалена с сайта площадки.

До этого мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в связи с просьбами местных жителей рекомендовал представителям площадки отменить концерт рэпера.

Инстасамка пообещала Мизулиной, что не будет пропагандировать "разврат" на концертах в России

Кроме того, он обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации выступления.

12 января сообщалось, что группа активистов подготовила обращение к губернатору Ставрополья и полпреду Президента РФ в СКФО Юрию Чайке с требованием отменить концерт Инстасамки в Пятигорске.

Шоу-бизнес,Дмитрий Ворошилов,Юрий Чайка,
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