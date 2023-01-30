Концерт Инстасамки в Пятигорске отменили после обращения мэра

Концерт рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в Пятигорске отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ДК «София».
Выступление должно было состояться в Пятигорске 15 марта.
«Концерт отменен», — уточнили во дворце культуры.
Афиша удалена с сайта площадки.
До этого мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов в связи с просьбами местных жителей рекомендовал представителям площадки отменить концерт рэпера.
Кроме того, он обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации выступления.
12 января сообщалось, что группа активистов подготовила обращение к губернатору Ставрополья и полпреду Президента РФ в СКФО Юрию Чайке с требованием отменить концерт Инстасамки в Пятигорске.