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19 минут назад

Звезда «Аншлага» Зверева пожаловалась на «оторванную грудь»

Елена Прошина

Актриса Карина Зверева, известная по участию в передаче «Аншлаг» и сериалу «Полицейский с Рублевки», сообщила о серьезной травме. В передаче «Звезды сошлись» она рассказала, что во время занятий спортом у нее оторвался грудной имплант.

Звезда «Аншлага» Зверева пожаловалась на «оторванную грудь»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Знаменитость активно следит за своей фигурой, она регулярно посещает спортивный зал. Однажды Карина записалась на аштанга-йогу, которая отличается серьезными силовыми нагрузками. Одна из тренировок актрисы закончилась серьезными травмами. Во время выполнения одной из асан Зверева перенапрягла мышцы.

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь: не почувствовала. Вечером температура поднялась, думала коронавирус. На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на узи — было много жидкости», - рассказала Зверева.

Напомним, грудь Зверева увеличила еще до рождения сына Эрнеста. Отцом мальчика является гражданский муж модели, фитнес-тренер и предприниматель Рафаэль Хусяинов. Супруг, будучи тренером, разделял с ней здоровый образ жизни, они вместе активно занимались спортом.

Шоу-бизнес,Карина Зверева,
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