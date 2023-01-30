Звезда «Аншлага» Зверева пожаловалась на «оторванную грудь»

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь: не почувствовала. Вечером температура поднялась, думала коронавирус. На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на узи — было много жидкости», - рассказала Зверева.