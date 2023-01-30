Лиза Арзамасова рассказала о ревности Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова в интервью aif.ru рассказала, как ее супруг Илья Авербух относится к участию жены в ледовых шоу.
Арзамасова выступает в романтических номерах для программ с другими фигуристами. На вопрос, не ревнует ли возлюбленный к партнерам по шоу, актриса ответила отрицательно.
«Даже спрашивать такое странно. Какой может быть повод для ревности? Романтические номера — это всего лишь жанр, в котором мы, артисты, работаем», — утверждает звезда.
Ранее Лиза Арзамасова призналась, что была готова к травмам на «Ледниковом периоде».