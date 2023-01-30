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1 час назад

Лиза Арзамасова призналась, что Авербух не ревнует ее к партнерам по ледовым шоу

Газета.Ru

Актриса Лиза Арзамасова в интервью aif.ru рассказала, как ее супруг Илья Авербух относится к участию жены в ледовых шоу.

Лиза Арзамасова рассказала о ревности Авербуха
Фото: averbukhofficial/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)averbukhofficial/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Арзамасова выступает в романтических номерах для программ с другими фигуристами. На вопрос, не ревнует ли возлюбленный к партнерам по шоу, актриса ответила отрицательно.

«Даже спрашивать такое странно. Какой может быть повод для ревности? Романтические номера — это всего лишь жанр, в котором мы, артисты, работаем», — утверждает звезда.

Ранее Лиза Арзамасова призналась, что была готова к травмам на «Ледниковом периоде».

Шоу-бизнес,Илья Авербух,
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