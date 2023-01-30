Певица Валерия рассказала, почему ее дочь сменила имя

Певица Валерия объяснила, почему ее дочь Шена сменила имя. Ее слова цитирует kp.ru.
При рождении наследница артистки получила имя Анна, однако несколько лет назад взяла творческий псевдоним SHENA, а позже официально сменила имя в паспорте.
«К этому подвела сама жизнь. Она действительно внутри такая: дерзкая, смелая, импульсивная», — говорит Валерия.
По словам исполнительницы, дочь решила сменить имя, чтобы ее не воспринимали только как наследницу известных родителей. Валерия утверждает, что отнеслась с уважением к выбору Шены.
29-летняя Шена Шульгина родилась у Валерии от первого мужа, продюсера Александра Шульгина. Девушка пошла по стопам матери и стала певицей.