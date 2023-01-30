Певица Валерия рассказала, почему ее дочь сменила имя

Певица Валерия объяснила, почему ее дочь Шена сменила имя. Ее слова цитирует kp.ru.

Фото: anna_shulgina/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) anna_shulgina/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

При рождении наследница артистки получила имя Анна, однако несколько лет назад взяла творческий псевдоним SHENA, а позже официально сменила имя в паспорте.

«К этому подвела сама жизнь. Она действительно внутри такая: дерзкая, смелая, импульсивная», — говорит Валерия.

По словам исполнительницы, дочь решила сменить имя, чтобы ее не воспринимали только как наследницу известных родителей. Валерия утверждает, что отнеслась с уважением к выбору Шены.