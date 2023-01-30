Суд взыскал с певца Валерия Леонтьева 250 тысяч рублей в пользу его соседки из-за лопнувших труб. Как сообщает Telegram-канал Mash, квартиру женщины в центре Москвы затопило из-за поломки в доме знаменитости.

По словам потерпевшей, из-за потопа у нее отслоилась водная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната — по всему потолку появились черные пятна. Эксперты пришли к выводу, что Леонтьев не поддерживал техническое состояние сантехники, которая со временем прогнила и лопнула.