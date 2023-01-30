Суд взыскал с певца Валерия Леонтьева 250 тысяч рублей в пользу его соседки из-за лопнувших труб. Как сообщает Telegram-канал Mash, квартиру женщины в центре Москвы затопило из-за поломки в доме знаменитости.
По словам потерпевшей, из-за потопа у нее отслоилась водная краска, отошла от стен венецианская штукатурка и испортилась комната — по всему потолку появились черные пятна. Эксперты пришли к выводу, что Леонтьев не поддерживал техническое состояние сантехники, которая со временем прогнила и лопнула.
Сам певец с февраля 2022 года находится в США и суд рассмотрел иск без его участия. Оценщики насчитали 300 тыс. ущерба, однако судья снизил размер компенсации до 225 тыс. рублей и назначил выплату морального вреда соседке в 20 тыс. рублей.