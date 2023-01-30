Суд постановил, что певец Валерий Леонтьев должен выплатить 245 тыс. рублей соседке по многоквартирному дому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина обратилась в суд с заявлением, что ее квартира была затоплена из-за проблем с трубами в недвижимости Леонтьева. По словам соседки артиста, у нее пошли пятна по всему потолку, а также отошла штукатурка и краска со стен.
Поскольку сейчас Леонтьев находится в США, судебное заседание прошло без участия исполнителя. Предполагается, что из-за отсутствия жильцов в квартире артиста испорченная сантехника не была своевременно заменена.