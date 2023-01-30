Актриса Алена Яковлева осудила сбежавших из России звезд

«Мы воспитали общество потребителей. Люди, теряя большие гонорары, начинают защищать свое благополучие, которое, в силу воспитания, у них стоит на первом месте. Их можно понять, но я не выношу лицемерия. Если ты на другой стороне, то там и стой, не мечись», — пояснила народная артистка РФ.