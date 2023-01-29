Новиков посмеялся над слухами о своей смерти

«За долгие годы своей жизни чего только я о себе не начитался. Но вот о том, что скончался, прочитал сегодня на портале Дзен впервые. Читаю это сообщение пока что не с того, а с этого света. До такого уровня идиотизма жёлтая пресса в отношении меня ещё не доходила. С лучшими пожеланиями поклонникам, зрителям и слушателям, живой и радостный Александр Новиков», - написал музыкант.