Новиков посмеялся над слухами о своей смерти

Бард Александр Новиков был удивлен слухам о своей кончине, накануне появившимся в социальных сетях. Он прокомментировал ситуацию в Телеграм-канале, посмеявшись над сплетниками.
«За долгие годы своей жизни чего только я о себе не начитался. Но вот о том, что скончался, прочитал сегодня на портале Дзен впервые. Читаю это сообщение пока что не с того, а с этого света. До такого уровня идиотизма жёлтая пресса в отношении меня ещё не доходила. С лучшими пожеланиями поклонникам, зрителям и слушателям, живой и радостный Александр Новиков», - написал музыкант.
Ранее шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьеву в ответ на критику екатеринбуржцев. Певец и композитор возмутился обвинениям журналиста в адрес жителей региона и губернатора Свердловской области.
При этом исполнитель песен в жанре городского романса не постеснялся употребить уголовное арго.