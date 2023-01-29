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9 минут назад

Стали известны подробности конфликта между Резником и Ваенгой

Ирина Лебедева

Елена Ваенга в эфире YouTube-программы «Макарена» вспомнила о скандале, который ранее произошел между ней и поэтом Ильей Резником. Резник написал для исполнительницы ряд песен, но Ваенга не стала их использовать.

Стали известны подробности конфликта между Резником и Ваенгой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он написал шесть или восемь песен, но они мне не подходили. Я не буду говорить: "Не понравились", но я все свои песни подбираю и пишу сама», — объяснила артистка.

Резник же обвинил артистку в неисполнении договорных обязательств. Он считал, что Ваенга ему должна за труды. Та же не стала оплачивать то, что не подошло, - пишет портал slovodel.com.

Ваенга уточнила, что хотела бы получить хит, такой же, как Резник писал когда-то Пугачевой. Но не смогла объяснить это поэту.

Ранее Елена Ваенга отказалась обсуждать и осуждать уехавшую России артистку Аллу Пугачеву. 46-летняя певица заявила, что даже после нелестных высказываний Примадонны о россиянах и России у нее нет к ней негатива.

«Я не буду ее обсуждать и стоять в рядах тех, кто поливает ее грязью», — пояснила Ваенга.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Елена Ваенга,Алла Пугачева,
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