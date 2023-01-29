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30 минут назад

Борисова рассказала о борьбе с лишним весом

Ирина Лебедева

Дана Борисова в последнее время вынуждена активно бороться с лишним весом. За несколько лет она сделала две липосакции, результатами которых не полностью довольна.

Борисова рассказала о борьбе с лишним весом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А за прошедшие новогодние праздники телеведущая прибавила семь килограммов, и теперь сидит на строгой диете. В личном блоге Дана написала в микроблоге, что ее рацион состоит из зеленой гречки с имбирем, запеченной рыбы, ягод и черного кофе.

Подобные ограничения дали результат – за десять дней она рассталась с тремя килограммами, - информирует vokrug.tv.

С пластическими операциями Борисова решила остановиться, так как побоялась, что ее «зависимая натура ни к чему хорошему не приведет». Также ведущая призналась, что недавно говорила о желании убрать имплантаты и уменьшить грудь.

«Но, естественно, я с этим не буду заморачиваться. Сейчас совсем не до этого», – добавила она.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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