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1 час назад

Валерия объяснила, почему ее дочь сменила имя

Ирина Лебедева

Анна Шульгина, дочь певицы Валерии, давно выбрала для себя музыкальную карьеру. Сначала ее продюсировал Иосиф Пригожин, но позднее Анна решила идти по жизни полностью самостоятельно. Она кардинально сменила образ и взяла псевдоним SHENA.

Валерия объяснила, почему ее дочь сменила имя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне Валерия и Иосиф Пригожин были гостями шоу «Секрет на миллион». Певица объяснила, почему дочь решилась на смену имени. Она рассказала, что новое сценическое имя пришло к ее дочери во сне, - пишет vokrug.tv.

«К этому подвела сама жизнь. Она действительно внутри такая: дерзкая, смелая, импульсивная», — сказала певица.

Валерия отметила, что Анна не хотела, чтобы ее воспринимали только как дочь знаменитых родителей. Отсюда и смена имени. Звездная мама уважает поступок дочери.

«Несмотря на то, что мы формально отдалились друг от друга, душевно мы сблизились», — сообщила Валерия.

Напомним, что Валерия вышла замуж за продюсера, когда девочке было 12 лет. С тех пор Шена и Иосиф стали родными людьми.

«Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но, когда я общаюсь с друзьями я всегда говорю: «О, батька звонит», - говорила Анна.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,Анна Шульгина,
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