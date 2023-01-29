Дочь Распутиной сообщила. сколько хочет иметь на расходы ежемесячно

У Маши Распутиной сложные отношения с младшей дочерью. Мария Захарова предпочитает вести тусовочный образ жизни и, несмотря на то что девушке уже 22 года, она не учится и не работает.

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Живет дочь певицы на деньги, которые ей выделяют родители. Мария заявляла, что для жизни ей нужен миллион рублей в месяц. Но такую сумму ей не выдают. И был случай, когда она тайком продала дорогую сумку матери, что привело к серьезному скандалу, - рассказывает vokrug.tv.

В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Распутина рассказала, что старается помочь дочери найти свое призвание. Так, ее подруга дизайнер Аника Керимова предложила Марии работу модели – демонстрировать наряды. Но пока еще девушка не решила, подойдет ли ей такая работа.