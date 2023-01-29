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27 минут назад

СМИ: Джигана увидели в Хайфе в ожидании проверки на получение гражданства

Ирина Лебедева

Рэпера Джигана сфотографировали, предположительно, в МВД города Хайфа во время ожидания консульской проверки на предмет получения гражданства Израиля. Фотография выложена в социальных сетях.

СМИ: Джигана увидели в Хайфе в ожидании проверки на получение гражданства
Фото: РамблерРамблер

Как пишет СтарХит, у музыканта могут быть все основания для получения израильского паспорта - в Израиле есть программа ускоренного получения гражданства для тех людей, у кого есть еврейские корни. А рэпер вырос в Одессе и взял себе фамилию Вайнштейн в честь прабабушки, пережившей Холокост. Кроме того, Джиган весной уже побывал на Земле обетованной и выкладывал фото с подписью «Home sweet home» оттуда.

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Тем временем супруга музыканта Оксана Самойлова выкладывает в социальной сети фотографии с пляжей Мертвого моря.

Рэпер Джиган с 2012 года женат на модели Оксане Самойловой.

Пара воспитывает трех дочерей и одного сына: 11-летнюю Ариелу, 8-летнюю Лею, 5-летнюю Майю и 2-летнего Давида. В 2020 году супруги едва не развелись, однако передумали и решили сохранить семью.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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