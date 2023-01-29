СМИ: Джигана увидели в Хайфе в ожидании проверки на получение гражданства

Как пишет СтарХит, у музыканта могут быть все основания для получения израильского паспорта - в Израиле есть программа ускоренного получения гражданства для тех людей, у кого есть еврейские корни. А рэпер вырос в Одессе и взял себе фамилию Вайнштейн в честь прабабушки, пережившей Холокост. Кроме того, Джиган весной уже побывал на Земле обетованной и выкладывал фото с подписью «Home sweet home» оттуда.