У Волочковой диагностировали серьезную болезнь

Анастасия Волочкова после отпуска на Мальдивах обратилась к медикам. Как призналась сама балерина, во время отдыха она с трудом ходила из-за боли в суставах. После обследования врачи сообщили Анастасии неутешительный диагноз, - рассказывает НТВ.

«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьезная, я начала рыдать», — заявила балерина.

Медики назначили курс лечения, который включает и физиопроцедуры, выполняемые в клинике. Но Анастасия говорит, что у нее нет времени ездить туда. Также под запретом, который звезда пока исполнить не готова, - обувь на высоком каблуке. И, что самое важное – требуется снизить нагрузки в спортзале.