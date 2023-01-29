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42 минуты назад

У Волочковой диагностировали серьезную болезнь

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова после отпуска на Мальдивах обратилась к медикам. Как призналась сама балерина, во время отдыха она с трудом ходила из-за боли в суставах. После обследования врачи сообщили Анастасии неутешительный диагноз, - рассказывает НТВ.

У Волочковой диагностировали серьезную болезнь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьезная, я начала рыдать», — заявила балерина.

Медики назначили курс лечения, который включает и физиопроцедуры, выполняемые в клинике. Но Анастасия говорит, что у нее нет времени ездить туда. Также под запретом, который звезда пока исполнить не готова, - обувь на высоком каблуке. И, что самое важное – требуется снизить нагрузки в спортзале.

«Я не могу без каблуков, вы что. Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии трать время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно», сказала Волочкова.

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал во время посещения одной из подмосковных клиник. У артистки случилась истерика при виде медицинской иглы, сообщает Starhit.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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