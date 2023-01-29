У Волочковой диагностировали серьезную болезнь

Анастасия Волочкова после отпуска на Мальдивах обратилась к медикам. Как призналась сама балерина, во время отдыха она с трудом ходила из-за боли в суставах. После обследования врачи сообщили Анастасии неутешительный диагноз, - рассказывает НТВ.
«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьезная, я начала рыдать», — заявила балерина.
Медики назначили курс лечения, который включает и физиопроцедуры, выполняемые в клинике. Но Анастасия говорит, что у нее нет времени ездить туда. Также под запретом, который звезда пока исполнить не готова, - обувь на высоком каблуке. И, что самое важное – требуется снизить нагрузки в спортзале.
«Я не могу без каблуков, вы что. Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии трать время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно», сказала Волочкова.
Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал во время посещения одной из подмосковных клиник. У артистки случилась истерика при виде медицинской иглы, сообщает Starhit.