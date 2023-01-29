Группа ДДТ сообщила о переносе концертов

На официальном сайте группы ДДТ появилась информация о переносе сразу нескольких концертов в разных городах – Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге. Также там сообщается, что выступления не состоятся по независящим от группы и организаторов причинам.
«Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств», - говорится в объявлении.
Музыканты поблагодарили поклонников, которые приобрели билеты и планируют дождаться выступлений группы.
«Спасибо, мы это понимаем и ценим!»
О том, когда отмененные выступления состоятся, организаторы объявят заранее.
Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что группа «ДДТ» больше не будет выступать в России. Однако музыканты тогда ее опровергли.