Группа ДДТ сообщила о переносе концертов

На официальном сайте группы ДДТ появилась информация о переносе сразу нескольких концертов в разных городах – Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге. Также там сообщается, что выступления не состоятся по независящим от группы и организаторов причинам.

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«Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств», - говорится в объявлении.

Музыканты поблагодарили поклонников, которые приобрели билеты и планируют дождаться выступлений группы.

«Спасибо, мы это понимаем и ценим!»

О том, когда отмененные выступления состоятся, организаторы объявят заранее.