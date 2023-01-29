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1 час назад

Группа ДДТ сообщила о переносе концертов

Ирина Лебедева

На официальном сайте группы ДДТ появилась информация о переносе сразу нескольких концертов в разных городах – Челябинске, Магнитогорске, Оренбурге. Также там сообщается, что выступления не состоятся по независящим от группы и организаторов причинам.

Группа ДДТ сообщила о переносе концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны. Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств», - говорится в объявлении.

Музыканты поблагодарили поклонников, которые приобрели билеты и планируют дождаться выступлений группы.

«Спасибо, мы это понимаем и ценим!»

О том, когда отмененные выступления состоятся, организаторы объявят заранее.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что группа «ДДТ» больше не будет выступать в России. Однако музыканты тогда ее опровергли.

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