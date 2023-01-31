Любовный гороскоп на 1 февраля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ В этот день избранник может вывести вас из себя. Это чувство не будет для вас новым, так что постарайтесь сдержаться. Для этого можно будет, например, взглянуть на ситуацию с точки зрения спортивного интереса: сможете или нет. ТЕЛЬЦЫ Если вы решите в эту среду расставить все точки над "i", настройтесь заранее на волну второй половинки. Звезды предупреждают: со своей колокольни до нее докричаться будет сложно. БЛИЗНЕЦЫ 1 февраля от вас будет зависеть погода в доме, говорят звезды. И предупреждают: если в этот день вы решите сэкономить на зонтике, ждите затяжных проливных дождей. РАКИ Если в эту среду любимый человек будет вас критиковать, придется прислушаться к нему, говорят звезды. Не обязательно демонстрировать готовность следовать каждому его слову. Важно лишь сделать для себя верные выводы. ЛЬВЫ 1 февраля держите избранника в курсе того, что у вас происходит. Звезды говорят, в эту среду вам придется разделить с кем-то ответственность. И будет лучше, если вашим партнером окажется родной человек. ДЕВЫ Не забудьте поделиться с партнером своими мыслями, говорят звезды. И предупреждают: если 1 февраля вы будете излишне самостоятельными, можете в результате остаться у разбитого корыта. ВЕСЫ 1 февраля вам придется собрать всю свою мудрость с кулак и проявить терпение при общении со второй половинкой. Звезды говорят: если справитесь - сможете собой гордиться. СКОРПИОНЫ Все ваши разочарования этого дня будут связаны с недосказанностью. Звезды советуют вам каждое свое решение обсуждать с избранником. Иначе скоро от него может прилететь "ответочка". СТРЕЛЬЦЫ 1 февраля Стрельцам нужно будет соблюдать субординацию при общении с представителями противоположного пола. Звезды предупреждают: если позволите себе вольности, вас могут неправильно понять. Тогда дело кончится плачевно. КОЗЕРОГИ Если вы не будете делиться с избранником своими переживаниями в этот день, не рассчитывайте на понимание. Звезды говорят, 1 февраля его телепатические способности будут не на высоте. ВОДОЛЕИ Звезды говорят, вечер этого дня вам нужно провести с партнером. Так вам удастся убить двух зайцев: с одной стороны - наладить отношения, а с другой - отдохнуть от рабочих задач (все равно их лучше временно отложить). РЫБЫ Если вы находитесь в поисках пары, 1 февраля можете действовать с удвоенной силой, говорят звезды. И предупреждают: если в эту среду упустите момент, впоследствии будете жалеть об этом. Фото: unsplash.com