Волочкова рассказала о серьезных проблемах с суставами

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со связками и суставами. В комментарии НТВ она заявила, что во время отпуска на Мальдивах «не могла ходить».
«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьезная, я начала рыдать», — сказала Волочкова.
При этом танцовщица не торопится выполнять предписания врачей, которые рекомендовали пройти курс физиопроцедур, уменьшить нагрузки и отказаться от высоких каблуков.
«Я не могу без каблуков, вы что, — сказала Волочкова. — Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии трать время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно».
Ранее Волочкова заявила, что Иосиф Пригожин тайно в нее влюблен.