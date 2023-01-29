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1 час назад

Волочкова рассказала о серьезных проблемах с суставами

Газета.Ru

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со связками и суставами. В комментарии НТВ она заявила, что во время отпуска на Мальдивах «не могла ходить».

Волочкова рассказала о серьезных проблемах с суставами
Фото: соцсетисоцсети

«Связки, суставы, кости уже настолько перетружены, что сейчас это дало о себе знать. Не помню, как называется диагноз, что-то третьей степени. Ситуация очень серьезная, я начала рыдать», — сказала Волочкова.

При этом танцовщица не торопится выполнять предписания врачей, которые рекомендовали пройти курс физиопроцедур, уменьшить нагрузки и отказаться от высоких каблуков.

«Я не могу без каблуков, вы что, — сказала Волочкова. — Меня лечит балетный зал, я не хочу на какие-то физиотерапии трать время — час ехать до медицинского центра, час лежать на аппаратах, час ехать обратно».

Ранее Волочкова заявила, что Иосиф Пригожин тайно в нее влюблен.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Анастасия Волочкова,
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